Plus facile d?obtenir un transat sur les plages priv�es de la C�te d?Azur quand on est blanc, que quand on est une personne racis�e. C?est ce qu?ont prouv� des militants de SOS racisme, lors d?un testing le 30 juillet � Juan-les-Pins.



Nous les avons suivis en cam�ra cach�e. pic.twitter.com/AyWWZo3NQF