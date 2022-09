?Charles III a perdu son sang-froid � cause d'un stylo souill� et a maudit lorsqu'il a fait une entr�e dans le livre d'or du ch�teau de Hillsborough.

"Oh mon dieu, je d�teste �a... Je ne peux pas supporter cette putain de chose. Chaque putain de fois."

?Quelle �ducation ???! pic.twitter.com/999x9YGy0d