La reporter de BFMTV #AgatheLambret qui annonce une rencontre entre Macron et .... Yasser Arafat, mort il y a plus de 15 ans ! Et la présentatrice en plateau #KarineDeMénonville qui ne corrige ensuite ! #BFMTV ou le désastre du #journalisme ...pic.twitter.com/eNF8OxBE1O