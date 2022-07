La mort de l'ancien Premier Ministre Shinzo Abe est une trag�die et d�montre d'une barbarie sans pr�c�dent.



Tout mon soutien � ses proches et au peuple japonais, endeuill� par la perte de ce grand homme qui a su transformer le visage du Japon pendant plus de 7 ans. pic.twitter.com/B3JhdYL8MW