Quand on voit cette carte et les 45 bases américaines autour de l'Iran, on comprend pourquoi ils se sentent menacés! L'Iran, ennemi #1 d’Israël et de l'Arabie Saoudite, est la cible des USA depuis longtemps. L'assassinat de Soleimani vise à entraîner l'Iran dans la guerre. pic.twitter.com/G72kwfpjKD