Mobilisons nous et parlons-en !

Du 2 au 8 mars, c'est la 16e semaine européenne de prévention et d'information sur l'#endometriose.

Merci de soutenir la cause en partageant cette image et en adhérant pour 10 €/an https://t.co/fM9nEYR7uU.



Fais de mars un mois JAUNE pic.twitter.com/YxsdibRsyD