© Copyright : DR

Kiosque360. Béni Mellal: un feu de forêt ravage une trentaine d’hectares aux environs de la ville; le président du Raja embrasse un drapeau de l’AS FAR puis s’en excuse; l’alimentation en eau sera “bridée” par le distributeur dans les villes d’El Jadida et Sidi Bennour à compter de ce lundi; la Tunisie vote pour une nouvelle Constitution. Round-up.

Beni Mellal: un feu de forêt ravage une trentaine d’hectares aux environs de la ville. Heureusement, cet incendie a été rapidement circonscrit et sans faire de victimes.

Football: le président du Raja embrasse un drapeau de l’AS FAR, un des plus grands rivaux des verts et blancs, puis s’en excuse.

Les premières restrictions en eaux potables, à cause de la sécheresse que traverse le Royaume, n’ont pas tardé. L’alimentation en eau sera “bridée” par le distributeur dans les villes d’El Jadida et Sidi Bennour à compter de ce lundi.

La Tunisie vote pour une nouvelle Constitution. Sur le web, des militants redoutent une prise de pouvoir totale du président Kaïs Saïed.

Jour de r�f�rendum en Tunisie sur la constitution qui va permettre au pr�sident de r�tablir un pouvoir autocratique et autoritaire.



On accroche d�j� les bonnes vieilles affiches, avec le m�me geste de la main. pic.twitter.com/8xdEFLHZjq — Amine Snoussi (@amin_snoussi) July 25, 2022

?? L?heure est grave aujourd?hui � Tunis.



La soci�t� civile s?est mobilis�e contre le projet de constitution qui menace nombre d?acquis d�mocratiques arrach�s lors de la r�volution de 2011. ??#Tunisie pic.twitter.com/1suWK0iNXI — Arthur Sarradin | ???? ??? ????? (@ArthurSarradin) July 22, 2022

?? En Tunisie la police a proc�d� vendredi � des arrestations d'opposants, ils manifestaient contre le r�f�rendum sur la Constitution. Ce texte accorde de vastes pouvoirs au chef de l'Etat. Des ONG disent redouter une d�rive vers un r�gime dictatorial. pic.twitter.com/0inJ6IuSUs — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) July 23, 2022

Le pr�sident tient tribune pour la promo de sa constitution en plein bureau de vote, � c�t� de la premi�re dame habill�e pour l'occasion en vert symbole de la campagne pour le "oui". On est pas bien niveau r�gles l�? #Referendum #Tunisie pic.twitter.com/kmXdMJo3xM — Sentenza (@RealSentenza) July 25, 2022

Tunisie :

Le 25 juillet 2022, le peuple Tunisien est appel� � voter par Oui..!!

Pour une nouvelle CONSTITUTION.. Et une nouvelle R�PUBLIQUE..!!



RAPPELEZ-VOUS..

� lire tout ce texte ATTENTIVEMENT..!!



O� en �tait la Tunisie avant le 25 juillet 2021 ???



Plus de 10 ans,

?1/5 pic.twitter.com/ldcph4q8y6 — Rayan D. (@mystere75) July 22, 2022