Le conseil de la ville de Casablanca et la Société de développement local (SDL) Casa Events ont tenu hier, lundi 25 avril 2022, une réunion à la suite des incidents désastreux qui ont lieu au complexe Mohammed V, lors des rencontres Raja-Ahly et Wydad-Belouizdad comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

La commission de suivi du contrat de la gestion déléguée du complexe Mohammed V a convoqué hier, lundi 25 avril 2022, lors d'une réunion tenue au siège du conseil de la ville, Mohamed Jouahri, directeur de la SDL Casa Events pour s'expliquer sur l'organisation désastreuse des rencontres Raja-Ahly et Wydad-Belouizdad comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

L'objet de cette réunion comme le souligne un communiqué du conseil de la ville, publié le dimanche 24 avril 2022, fait partie du suivi de la gestion du complexe Mohammed V. Ainsi, les membres de Casa Events et Animation ont présenté les termes du contrat liant la SDL au conseil de la ville, avant de poursuivre leur exposé par l'énumération des dégâts constatés au cours des deux matchs.

En effet, lors de ces deux rencontres, tenues respectivement le vendredi 22 et samedi 23 avril 2022, il a été constaté un énorme cafouillage dans la mise en vente des tickets, ainsi que l’état déplorable des gradins du complexe Mohammed V tapissés des déchets laissés le jour du match Raja-Ahly.

De ce fait, durant cette réunion de la commission de suivi du contrat de la gestion déléguée, il a clairement été explicité que la gestion du stade pendant ces deux rencontres ne relève pas uniquement de la responsabilité de la SDL.

D’autres parties sont implicitement concernées par la mauvaise organisation de ces matchs, d’où la programmation d’une seconde réunion ce samedi 30 avril 2022, cette fois-ci en présence de tous les concernés, à savoir les représentants du Raja et du Wydad de Casablanca, ainsi que les responsables de la sécurité. Ces trois acteurs ayant chacun de leur côté des devoirs et des engagements à respecter.

Ainsi, il sera question d’aborder une seconde fois, mais de manière encore plus détaillée, tous les aspects qui entravent la bonne gestion du complexe Mohammed V, à savoir la propreté, la billetterie, l’accès des supporters au stade, et bien d’autres problématiques. Et ce, toujours en présence des parties, auxquelles incombent, directement ou indirectement, la tenue désastreuse de ces deux rencontres dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Lors de cette réunion entre le conseil de la ville et Casa Events et Animation, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de parachever la réhabilitation de toutes les composantes du stade Mohamed V, lequel comprend une piscine, un hôtel, en plus d’un ensemble d’équipements divers.

Mais ce n’est pas tout. Suite à ces deux derniers matchs des clubs casablancais, il a été constaté que le stade Mohammed V n’est plus en capacité d’accueillir la totalité des supporters des deux équipes, dont le nombre oscille aujourd’hui entre 90.000 et 100.000. C’est donc dans ce sens que le conseil de la ville a demandé le déploiement urgent et rapide du projet du Grand stade de Casablanca.

En outre, la SDL est appelée à fournir, lors de cette réunion prévue le 30 avril prochain, une vision claire et bien étudiée, laquelle sera présentée à la commission de suivi du contrat de la gestion déléguée du partenariat avec Casa Events et Animation, en présence de toutes les parties concernées.

Une visite d’inspection sera également effectuée cette même date au complexe Mohammed V par une commission constituée des membres du conseil de la ville, des responsables de Casa Events et Animation, des représentants des services de l’ordre, de la direction du complexe et des deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja.

Cette visite permettra à la commission de dresser un diagnostic de la situation actuelle du stade historique de la capitale économique avant de décider des démarches à adopter.

Les directives à suivre seront ainsi édictées par le conseil de la ville de Casablanca, à l'issue de deux entrevues. La première prévue ce jeudi 28 avril 2022 par la commission permanente chargée des affaires sociales, culturelles et sportives de la ville de Casablanca, à laquelle suivra le 5 mai 2022, la prochaine session du conseil de la ville.