Firdaous Yousfi, la conductrice qui a été harcelée et insultée par deux individus à Casablanca, a finalement retiré sa plainte.

La make-up artist, agressée dans la rue à Casablanca, Firdaous Yousfi, avait dit que pour rien au monde elle ne retirera sa plainte. Finalement, elle a changé d'avis.

Suite à une confrontation avec l'un des deux mis en cause, elle a décidé de lui pardonner et retirer sa plainte après qu'il a avoué les faits et présenté des excuses. "Plusieurs personnes m'ont aussi appelé au téléphone et m'ont demandé de pardonner et d'enterrer cette affaire une bonne fois pour toutes. J'ai accepté", a t-elle déclaré à un média de la place.