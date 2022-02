© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre du dispositif de gestion de la sécheresse et de la rareté de l’eau, le ministère de l’Intérieur vient d’adresser ses directives aux walis et gouverneurs, avec à la clé une série d’interdiction pour rationaliser l’utilisation de cette ressource

Le plan de crise est définitivement lancé pour faire face à la sécheresse et la rareté de l’eau qui en découle. Le ministère de l’Intérieur vient de donner ses directives aux walis et gouverneurs pour l’application de mesures strictes pour rationaliser l’utilisation de cette ressource vitale.

Dans son numéro du lundi 21 février, Al Akhbar écrit qu’une circulaire a été diffusée dans ce sens, incluant une série de mesures à mettre en place. La première est l’activation des cellules provinciales de coordination et d’exécution du dispositif de rationalisation. L’objectif est de limiter les gaspillages et les utilisations excessives de l’eau afin de s’assurer que tout le monde en soit alimenté. Ce dispositif prévoit des actions de sensibilisation, mais aussi certaines interdictions, comme l’arrosage des espaces verts avec de l’eau potable ou d’eau de sources souterraines. Il en est de même pour le lavage des routes et l’entretien des espaces publics qui ne peut plus se faire en recourant avec une eau de source conventionnelle.

Al Akhbar rapporte également que le ministère de l’Intérieur a prévu des mesures drastiques pour éviter l’utilisation irrationnelle de l’eau des puits, des sources naturelles et des rivières. A ce niveau, la missive de l’Intérieur aux walis et gouverneurs rappelle les dispositions réglementaires régissant l’utilisation des puits et qui imposent des autorisations basées sur le respect des normes techniques.

Et au-delà de la rationalisation de la consommation, l’accent est également mis sur le danger que représentent les puits creusés clandestinement et contre lesquels les autorités ont lancé un vaste plan de lutte depuis quelques semaines. Des directives viennent même d’être données pour recenser le maximum de puits dans différentes régions du royaume, et identifier leurs propriétaires et les personnes qui en ont la responsabilité. Un plan d’action s’étalant sur les trois prochains mois devrait ainsi être mis en place et exécuté afin de mettre un terme aux puits clandestins ou ceux présentant un danger pour la population riveraine. Des sanctions sévères pourraient être prononcées contre ceux qui les exploitent sans s’être soumis aux exigences réglementaires en vigueur.

Notons, par ailleurs, que dans le cadre du dispositif de suivi de l’alimentation des populations en eau, le ministère de l’Intérieur a donné ses consignes afin de s’assurer que les zones rurales les plus touchées par la sécheresse soient approvisionnées en eau potable grâce à des citernes mobiles, le temps que le ciel redevient plus clément et que cette période délicate soit dépassée.