Les jours de farniente, ou plutôt de vacances, sont toujours source de joie et d’allégresse. Des moments de retrouvailles avec sa famille ou ses amis, et bien sûr de repos. Voici un petit rappel des jours fériés pour l’année en cours.

Il faudra vous armer de patience et attendre jusqu’au vendredi 1er mai prochain pour bénéficier d’un jour chômé, mais celui-ci vous fera profiter d'un week-end prolongé.

Près de quatre mois d'attente, donc, depuis hier, samedi 11 janvier 2020, où les Marocains ont célébré le 76e anniversaire du Manifeste de l’Indépendance. Il s’agissait du second jour férié de l’année en cours, après celui du Jour de l’An (le mercredi 1er janvier dernier).

Mais comme chaque année, d'autres fêtes suivront celle de la Fête du Travail, tant nationales que religieuses, dont les dates sont précisées ci-dessous. Avec l’espoir qu’elles vous apporteront bonheur et convivialité.

Fêtes nationales

- Fête du Trône: jeudi 30 juillet 2020

- Oued Eddahab: vendredi 14 août 2020

- Révolution du Roi et du Peuple: jeudi 20 août 2020

- Fête de la Jeunesse : vendredi 21 août 2020

- Marche Verte: vendredi 6 novembre 2020

- Fête de l’Indépendance: mercredi 18 novembre 2020

Fêtes religieuses

- Aïd al-Fitr: dimanche 24 et lundi 25 mai 2020 (1er et 2 chaoual / à confirmer)

- Aïd al-Adha: vendredi 31 juillet et 1er août 2020 (10 et 11 dou al-hijja / à confirmer)

- 1er Moharram: jeudi 20 août 2020 (à confirmer)

- Aïd al-Mawlid: jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020 (12 et 13 rabii I / à confirmer)