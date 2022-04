© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Tout au long du mois du ramadan, Le360 interroge vos stars préférées sur leurs habitudes et leurs penchants gourmands. Dans ce cinquième épisode, le couple formé par Kaoutar Berrani et Hani Khattab nous parle de son rituel pendant ce mois de jeûne.

Unis dans la vie, ils le sont aussi par leur amour pour la musique. Dans cet épisode, le couple de chanteurs, Kaoutar Berrani et Hani Khattab, nous retrace leurs journées durant le mois sacré. Parents d’une petite fille, ils aiment consacrer du temps à leur petite famille et leurs projets respectifs.

«Les journées sont généralement courtes durant le ramadan, mais j’essaie de bien organiser mon temps. Le matin, je prépare Cylia (sa fille, Ndlr) et je l'emmène à l’école, puis je retourne faire des courses et aider à préparer le ftour. Hani gère ses projets de son côté et donne un coup de main quand on a besoin de lui», confie Kaoutar Berrani.

Pour le ftour, Hani Khattab se contente de peu. «Je ne suis pas capricieux durant le ramadan. Une soupe et quelques amuses-bouches me suffisent, je ne mange pas beaucoup d’habitude», assure le chanteur. Kaoutar, elle, veille à faire attention à sa ligne. La salade est un incontournable sur sa table. Si elle évite les plats trop sucrés et gras, elle les prépare pour servir ses invités et ses proches.

Sur le petit écran, le couple suit les programmes ramadanesques diffusés à l’heure du ftour. Leur coup de cœur cette année n’est autre que la série L'Maktoub. «J’ai beaucoup aimé le casting de L’Maktoub, le scénario est très bien fait et j’ai surtout adoré le jeu de Dounia Boutazout. Je suis également la série Wlad Derb, l’histoire est intéressante aussi», confie ainsi Kaoutar Berrani.