Tout au long du mois du ramadan, Le360 interroge vos stars préférées sur leurs habitudes et leur penchant gourmand. Dans ce troisième épisode, c'est l’humoriste Ayoub Idri qui nous parle de son rituel pendant ce mois de jeûne.

Dans cet épisode, le comédien et humoriste marocain, Ayoub Idri, nous retrace ses journées durant le mois sacré. Très actif durant cette période de l’année, il passe une grande partie de son temps en tournée, à travers le Royaume, avec la troupe Humouraji.

«Je suis presque tout le temps en tournée au Maroc, et c’est ce qui fait que je passe la plupart de mes journées avec mes collègues qui sont également mes amis. J’adore l’ambiance du groupe Humouraji. Elle est très agréable, d'autant plus que nous partageons tous ensemble ces moments de rire et de joie», confie Ayoub Idri.

Notre artiste en profite ainsi pour voyager aux quatre coins du Royaume, et découvrir les trésors cachés de son pays, le Maroc. «Me déplacer de ville en ville me permet de rencontrer d’autres personnes, de pénétrer dans d’autres cultures, de découvrir de nouvelles traditions, et de goûter aux différentes spécialités ramadanesques de chaque ville. C’est l’un des avantages de travailler avec cette troupe comique, qui est en déplacement permanent pendant ce mois sacré», poursuit-il.

Sur le petit écran, Ayoub Idri veille à suivre tous les programmes diffusés sur les chaînes nationales durant le ramadan. «Je consomme toute sorte de productions marocaines télévisuelles, dramatiques ou comiques, pour m’évaluer et évaluer la qualité du rendu sous tous ses aspects, notamment à travers l’écriture du scénario, le jeu d’acteurs et autres. Cela me permet d’identifier ce qu’il faut améliorer», explique l’artiste.