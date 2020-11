Rabat: une détonation accidentelle au complexe socioadministratif des FAR fait plusieurs blessés

L'entrée du Complexe socioadministratif des FAR à Rabat.

© Copyright : MAP

Dans le cadre des travaux d'installation du matériel et des équipements dentaires par une société civile privée, au niveau du Complexe socioadministratif des FAR à Hay Riad, Rabat, une détonation accidentelle est survenue lors des tests et essais d'installation de ces équipements, ce lundi vers 11h.