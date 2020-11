© Copyright : DR

Kiosque360. Les membres de la bande spécialisée dans le vol de voitures ont été déférés devant le parquet près la Cour d’appel de Rabat. Ils ciblaient une marque précise, changeaient les numéros de châssis et falsifiaient les documents, avant d’écouler les voitures sur les marchés d’occasion.

Les services de la police judiciaire de la wilaya de Rabat ont déféré dimanche dernier, devant le parquet général près la Cour d’appel de Rabat, les deux principaux membres de la bande de voleurs de voitures, démantelée la semaine dernière. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 3 novembre, que trois membres de cette bande ont été placés en détention, tandis que le quatrième est poursuivi en état de liberté provisoire. Les quatre malfaiteurs devraient être auditionnés par le juge d’instruction pour une enquête plus approfondie qui déterminera le niveau d’implication des uns et des autres dans cette affaire de vol qualifié et de falsification.

Ce sont les éléments de la brigade antigang de Rabat qui ont mis hors d’état de nuire cette dangereuse bande qui s’est spécialisée dans le vol des voitures de marque «Fiat uno». Après avoir reçu plusieurs plaintes concernant des vols de voitures, les fins limiers de cette brigade ont mené leurs investigations en visionnant des caméras de surveillance avant d’interpeller les quatre malfaiteurs, sachant que trois autres suspects sont toujours en fuite. Parmi les accusés, figure un individu qui aurait eu des démêlés avec la justice dans une affaire de terrorisme et un vendeur de voitures d’occasion. Le chef de la bande, quant à lui, a des antécédents judiciaires dans le trafic de stupéfiants et le vol de voitures.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les mis en cause ont commis plusieurs vols de voitures à Rommani, Témara et Rabat. Dans un communiqué publié jeudi dernier, la DGSN a indiqué que la police judiciaire avait arrêté quatre membres d’une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures et la falsification des plaques et documents. Deux des accusés ont perpétré des vols de voitures d’une marque bien définie en utilisant des clés adaptées, avant de procéder au changement de leurs numéros de châssis.

Les autres malfaiteurs s’occupaient, par la suite, de l’écoulement des voitures sur les marchés des voitures d’occasion à Salé, après avoir falsifié les documents administratifs y afférents. Les perquisitions de la police judiciaire ont permis de saisir une voiture déclarée volée, des séries de clés, de l’outillage mécanique, ainsi que des formulaires d’immatriculation et de visite technique de la marque ciblée par cette bande criminelle.