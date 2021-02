Prisons: reprise des visites familiales

© Copyright : DR

Après six mois de suspension, les visites familiales dans les prisons reprennent à partir du 1e mars 2021 et se poursuivront jusqu'au 12 avril 2021. Les parents et les enfants des détenus ont droit à une seule visite durant cette période. Les détails.

Bonne nouvelle pour les détenus marocains et leurs familles. Les visites reprennent à partir du 1e mars et ce, jusqu’au 12 avril. C’est ce que vient d’annoncer la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué diffusé ce vendredi 26 février. Pour rappel, ces visites avaient été suspendues le 8 septembre 2020, à cause de la recrudescence de l'épidémie du Covid-19 au Maroc. La reprise, après six mois de suspension, intervient dans un contexte où la campagne nationale de vaccination contre ce coronavirus avance à grands pas et où les cas d’infection sont en baisse d’après le bilan diffusé chaque jour à 18h00 par le ministère de la Santé. Vidéo. Prisons: voici comment se déroulent les visites familiales au temps du coronavirus La DGAPR autorise les détenus à appeler leurs proches pour les informer qu’ils peuvent désormais leur rendre visite en prison durant les horaires fixés par l’administration. Chaque famille (dans la limite de trois personnes) a le droit de se déplacer dans l’institution pénitentiaire une seule fois sur cette période du 1e mars au 12 avril 2021.

Par Khalil Ibrahimi