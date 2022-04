© Copyright : Youssef El Harak Le360

C'est l'histoire de Jalal qui, dans un geste irréfléchi et irresponsable, a volé les équipements de la faculté de Droit dans laquelle il étudiait à Casablanca. Résultat des courses: il est en prison et il le regrette amèrement.

Dans ce nouvel épisode de votre émission ramadanesque Prison Stories, vous allez découvrir le personnage de Jalal.

Son comportement inconsidéré lui a valu son séjour actuel derrière les barreaux. Dans un élan irraisonné, ce jeune homme a dérobé des équipements de la faculté de Droit dans laquelle il poursuivait son cursus, à Casablanca. «Je ne sais vraiment pas ce qui m’a pris. Je prenais de la drogue, j’étais irresponsable et je faisais n’importe quoi de ma vie», confie-t-il, amer.

C’est vraiment avec beaucoup de regrets et la peine au cœur que Jalal parle de cet épisode de sa vie dont il se serait bien passé. «J’ai attristé ma famille. Ils auraient aimé me voir à leurs côtés, marié et père de famille, responsable, mais au lieu de cela, je suis en prison à cause d’un geste stupide et irréfléchi».

Ce qu’il a appris derrière les murs du centre de détention? Qu’il avait un rythme de vie très soutenu et malsain. «Mon séjour en prison a ralenti ce rythme, comme une sorte de mal pour un bien», témoigne Jalal qui s’en remet à Dieu pour tirer leçon de cette expérience douloureuse. «Avec le recul, j’ai compris qu’avant d’agir il faut toujours mettre Dieu devant ces yeux, c’est-à-dire savoir qu’il y a le jour du jugement dernier et qu’il est omnipotent et omniprésent».