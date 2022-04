© Copyright : youssef El Harak Le360

Ce nouvel épisode de votre émission ramadanesque «Prison Stories» vous propose de découvrir l'histoire d'Aymane. Destiné à devenir un technicien en entretien d'avions, cet homme a vu sa vie complètement basculer à cause d'une bagarre de quartier.

Aymane était destiné à devenir technicien dans l’entretien des avions à Casablanca. Mais son triste destin a tourné autrement. Alors qu’il vivait une vie paisible, sans ennuis, une bagarre de quartier l’a envoyé derrière les barreaux.

«Si j'avais su, je ne serai pas sorti de chez moi ce jour-là. Moi et mon frère on souhaitait juste mettre fin au conflit et éviter que cela ne dégénère et voilà qu’on est accusé de tentative de meurtre», lance Aymane, attristé.

Cet homme est persuadé que sa carrière, alors en pleine évolution, faisait des jaloux. «Lorsque l’on réussit, surtout dans des quartiers comme celui dans lequel j’ai baigné et j’ai grandi, on attire les jaloux et on peut même parfois être victime de mauvais œil…», poursuit ainsi Aymane qui ne réalise toujours pas comment il peut croupir en prison pour un fait aussi banal, celui d’être intervenu dans une bagarre pour faire barrage à la violence et aux agressions subies par son frère.

Pendant qu’il purge sa peine en prison, Aymane s’est lancé dans l’apprentissage du dessin de bâtiment. Une formation qu’il prend du plaisir à apprendre. Une manière de préparer sa sortie du centre de détention et de mieux appréhender l’avenir.