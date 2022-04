© Copyright : youssef El Harak Le360

Ce nouvel épisode de votre émission ramadanesque «Prison Stories» vous fait découvrir l'histoire d'Amal, accusée de vol par son oncle, à seulement quelques jours de son mariage.

Alors qu’elle préparait son mariage, son oncle les a accusé, elle et son futur mari, de vol. C’est l’histoire d’Amal dont la vie, auparavant paisible et joyeuse, a été complètement chamboulée.

«Ma vie a basculé du jour ou lendemain. Mon oncle, qui n’est pas très aimé par ma famille depuis le décès de ma grand-mère, a été injuste envers moi. Il m’a accusé de complicité dans une affaire de vol alors qu’il n’ y avait aucune preuve».

Condamnée à trois ans de prison, Amal compte les jours jusqu'à la date de sa sortie de prison, quand elle pourra enfin retrouver sa vie, ses parents et ses proches. «Il me reste un an et quatre mois, ici, derrière les barreaux. J’essaie de ne pas perdre mon temps, j’essaie de poursuivre mes études en troisième année à la fac d’économie. J’ai aussi suivi des formations en hôtellerie et coiffure», explique-t-elle.

Amal ne perd pas espoir. «Même si je risque d’avoir du mal à trouver du travail une fois que je serai sortie de prison avec cet antécédent judiciaire, je persévérerai» confie-t-elle. «Mon oncle pensait qu’il allait me descendre, me démotiver, mais ce n’est pas le cas. Je ne vais pas baisser les bras, je n’abandonnerais rien», martèle la jeune femme, combative.