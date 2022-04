© Copyright : youssef El Harak Le360

Dans ce nouvel épisode de «Prison stories», Hammouda, grand adepte des sports de combat, raconte comment il a été accusé de complicité dans un trafic de drogue, à cause d'un groupe de jeunes qu'il fréquentait.

Hammouda est un sportif, pétri d’ambition. Issu de l’ancienne médina de Casablanca, fraîchement marié, il croupit en prison. Condamné à 2 ans ferme pour trafic de drogue, il confie dans ce troisième épisode de votre émission ramadanesque «Prison stories» qu’il a été victime d’un coup monté de la part d’un groupe d’amis qu’il fréquentait.

«J’ai été arrêté pour complicité, car ces personnes ont donné mon nom. Mais la vérité, c’est que je ne suis pas du tout impliqué dans ces faits» souligne Hammouda.

Loin de sa famille, qu'il était le seul à prendre en charge avec une mère souffrante, un père et une sœur blessés dans des accidents distincts, Hammouda tient à son rêve ultime. Celui d’être reconnu champion international du sambo, un sport de lutte qu’il pratique depuis des années déjà.

«J’ai fait la fierté de mes parents et de mes proches. J’ai participé à plusieurs compétitions au Maroc et j’avais commencé à tisser des liens avec des managers à l’étranger afin que je puisse et dans les plus brefs délais faire carrière à l’international… Entre-temps, j’ai été arrêté et là je suis en prison, je ne m’entraîne plus, et bien sûr, je ne suis plus le régime alimentaire adapté…».

En faisant le triste récit de son expérience derrière les barreaux, Hammouda, la voix tremblante, garde toujours en tête son projet de poursuivre sa carrière et d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. «Je n’abandonnerai jamais mon rêve d’aller à l’étranger et de me forger une carrière internationale», lance-t-il, déterminé.