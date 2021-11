PLF 2022. Budget de la santé: 6,17 milliards de dirhams dédiés à la réhabilitation des infrastructures

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, lors de la présentation du budget de ses départements, le lundi 8 novembre 2021 à Rabat.

© Copyright : Parlement

Le budget sectoriel du ministère de la Santé et de la protection sociale, pour le Projet de loi de Finances (PLF) 2022, a été présenté en commission hier, lundi 8 novembre 2021. La plus petite part du budget global est dédiée à la réhabilitation et à la préservation des infrastructures et des équipements.

Le budget consacré à la santé en 2022 sera de 23,5 milliards de dirhams, selon les prévisions annoncées du budget sectoriel du Projet de loi de Finances de 2022 du département que dirige Khalid Aït Taleb, présentées hier, lundi 8 novembre 2021 en commission au Parlement. La plus grosse part de ce budget, de l'ordre de 11, 4 milliards de dirhams, en augmentation de 19% par rapport à 2021 (3,741 milliards), est consacrée aux ressources humaines et au renforcement des capacités du système de santé. La plus petite part, de l'ordre de 6,17 milliards de dirhams, est dédiée à la réhabilitation et à la préservation des infrastructures et des équipements. Il s’agit d’une augmentation budgétaire de l'ordre de 2,7 milliards de dirhams en comparaison avec l’année 2021. La poursuite de la construction et la réhabilitation des centres hospitaliers occuperont une part de 600 millions de dirhams du budget pour 2022. Toujours d’après le PLF 2022, 19 nouveaux centres hospitaliers universitaires d’une capacité de 3840 lits sont en chantier, et neuf nouveaux hôpitaux de proximité d’une capacité de 405 lits sont également programmés pour 2022. En ce qui concerne l’immense chantier de la protection sociale, un portefeuille dont le ministre de la Santé est également en charge, de nouveaux projets innovants sont annoncés pour une période comprise entre 2022 et 2025. PLF-2022: un budget de 23,5 milliards de dirhams pour la Santé et la Protection sociale C’est le cas de la création d’une caisse unique d’assurance maladie obligatoire, d’un panier de soins pour une assurance maladie obligatoire. La création d’une "carte intelligente de la santé", un parcours coordonné de soins, un tarif référentiel des actes médicaux sont également prévus pour 2025, selon le PLF 2022. Toujours en ce qui concerne la protection sociale, 22 millions de personnes devront bénéficier de l’assurance maladie obligatoire, dès 2022, selon les prévisions budgétaires dévolues à ce ministère.



Par Qods Chabaa