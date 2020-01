Photo du jour. Fès: quand des enfants offrent des fleurs aux forces de l'ordre

Pour la soirée Nouvel An, une groupe d'enfants a décidé d'offrir des fleurs aux forces de l'ordre déployées à travers la capitale culturelle pour assurer la sécurité et veiller à la quiétude des citoyens. Une belle initiative et une photo pour le dire.

Par Leïla Driss