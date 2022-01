© Copyright : DR

Kiosque360. Les épreuves pratiques pour l’obtention des permis de conduire seront désormais digitalisées. Pour le volet théorique, la «banque» de questions atteindra 1.000 questions au lieu des 600 actuelles. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’agence nationale de la sécurité routière (NARSA) s’apprête à introduire, en collaboration avec la fondation des auto-écoles du Maroc, de profonds changements dans le processus du déroulement et de l’obtention du permis de conduire. En ce qui concerne le volet théorique, les amendements touchent à la «banque» de questions qui atteindra 1.000 questions au lieu de 600 actuellement, en vue d’accompagner l’évolution de la sécurité routière, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 4 janvier. En pratique, le projet de NARSA et de ses partenaires consiste à digitaliser les épreuves pratiques pour l’obtention des permis de conduire.

Ainsi, l’implication de l’élément humain sera limitée et réduite au contrôle de l’opération afin de garantir une évaluation objective, transparente et équitable de l’acquisition des connaissances et des compétences par les candidats. Les épreuves pratiques seront donc effectuées à l’aide d’un véhicule intelligent qui interagit avec son environnement. Ce nouveau mécanisme, qui assure un processus de traçabilité et de transparence, sera lancé à l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière en mars prochain, font savoir les sources du quotidien.

Dans cadre, poursuit le quotidien, Nasser Boulaâjoul, directeur général de NARSA, a fait savoir qu’un accord de partenariat avait été conclu avec l’Université Mohammed VI polytechnique de Benguerir (UM6P) en vue de renforcer le processus des formations et de crédibiliser davantage l’obtention du permis de conduire. Ce processus est accompagné par les associations des auto-écoles du Maroc.

Dans une déclaration au quotidien, Abderrahim Massaoudi, président de l’association des auto-écoles dans la ville de Salé, a affirmé que les professionnels adhéraient à cette nouvelle démarche de digitalisation des épreuves pratiques pour l’obtention des permis de conduire. Et d'assurer que ce processus n’occasionnera pas de changements au niveau de la moyenne exigée pour réussir l’examen théorique, à savoir 32/40, ni d’augmentation de la tarification de l’inscription, qui est de l’ordre de 3.500 dirhams.