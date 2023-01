© Copyright : DR

Kiosque360. Le concours pour le recrutement des commissaires judiciaires, qui s’est déroulé dimanche dernier, a été entaché par les fuites des épreuves dans les villes d’Oujda et de Laâyoune. Une enquête a été ouverte par le parquet. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le parquet a ouvert une enquête sur la fuite des épreuves du concours pour le recrutement des commissaires judiciaires de troisième grade (échelle 10) qui s’est déroulé dimanche dernier sous forme de QCM (questionnaire à choix multiples). Un concours auquel ont participé près de 85.000 candidats pour briguer 266 postes.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 10 janvier, que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, est intervenu dès qu’il a été informé de cette triche et a décidé de déférer les fraudeurs devant le parquet compétent. Des sources indiquent qu’il s’agit de deux cas qui ont été enregistrés dans les villes de Laâyoune et d’Oujda. Le parquet a diligenté une enquête sur cette affaire.

Les candidats pris en flagrant délit de fraude ont été présentés devant la Justice pour répondre de leurs actes. Les enquêteurs comptent approfondir leurs investigations pour poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire.

Le quotidien souligne que 77% des candidats qui ont passé le concours pour le recrutement des commissaires judiciaires avaient concouru auparavant à l’examen d’accès à la profession d’avocat. Un examen dont les résultats ont soulevé un tollé général et provoqué une vague de critiques à l’encontre du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Mais tout ce branle-bas n’a pas pour autant perturbé le programme de ce département qui s’est empressé d'annoncer les dates de l’épreuve orale prévue pour les quatre premiers jours de mars.

Ouahbi a déclaré sur un plateau de télévision que sa responsabilisé au sein de son ministère est plus grande que ces problèmes et que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le défend en tout temps et tout lieu . «Le concours d’accès à la profession d’avocat n’a été entaché d’aucune violation, ni de discrimination. D’ailleurs, le ministère a reçu 109 recours de la part des candidats qui ont échoué dans le concours. Ils ont pu consulter les épreuves de l’examen et ont constaté qu’il n’y pas eu de modification dans les notes», affirme le ministre.