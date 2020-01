© Copyright : DR

La police judiciaire d'Oujda a saisi, mardi, plusieurs tonnes de produits alimentaires préparés et stockés dans des conditions insalubres, de grandes quantités de marchandises et de produits de consommation d'origine étrangère exigeant un certificat d'origine, ainsi que des articles contrefaits.

Les services de la sûreté nationale ont saisi ces grandes quantités de produits alimentaires et marchandises de consommation à l'intérieur de deux entrepôts composés de plusieurs étages dans un quartier résidentiel à Oujda, dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la sécurité alimentaire imposées pour ce type de produits, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que des équipements mécaniques et électroniques et des matières premières utilisés dans la préparation, l'emballage et l'assemblage de ces produits et leur mise en circulation, ont été également saisis.

Le propriétaire des entrepôts et deux autres gérants ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de la préparation et le trafic illicite de ces produits susceptibles de porter atteinte à la santé publique, note le communiqué, ajoutant que les opérations de coordination se poursuivent avec les services de la douane et de l'Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) pour déterminer toutes les violations sanitaires et juridiques attribuées aux mis en cause.