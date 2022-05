© Copyright : DR

Kiosque360. Le matériel dernier cri destiné à la triche aux examens, a fait son entrée sur le marché. La police d’Oujda a neutralisé en quelques mois deux opérations de ventes de matériel électronique de communication, des kits-oreillettes, des cartes VIP Pro, entre autres. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Kits-oreillettes de dernière génération, cartes VIP Pro et autres gadgets du genre font leur entrée sur le marché. Décidément, on se prépare bien pour les examens ! En effet, d’après le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 30 mai, à l’approche des examens, surtout du baccalauréat, les gadgets utilisés dans la triche ont déjà fait leur apparition sur le marché.

Ainsi, à Oujda, les services de la police judiciaire ont pu appréhender un jeune étudiant de 24 ans alors qu’il s’apprêtait à écouler un lot de kit-oreillettes et des cartes VIP Pro auprès des futurs candidats aux examens. Ces appareils sont destinés évidemment à aider les candidats au baccalauréat à tricher lors des prochains examens. D’après le quotidien, les éléments de la police se sont aperçus que le jeune homme était en possession, lors de son arrestation, de 20 kits-oreillettes et un nombre indéterminé de cartes VIP Pro.

Il s’agit de kits de communication invisibles dernier modèle. Une fois qu’on aura inséré une micro carte SIM de l’un des trois opérateurs télécom nationaux dans la carte VIP Pro le dispositif est prêt à l’utilisation. La carte décroche automatiquement les appels depuis un téléphone via le réseau téléphonique et on peut communiquer de manière discrète avec une autre personne grâce à un micro sensible dans la carte.

Le mis en cause, arrêté en flagrant délit, a été mis sous mandat de dépôt judiciaire en attendant l’ouverture d’une enquête par le Parquet. Il est question de vérifier s’il agissait seul ou dans le cadre d’un réseau, note le quotidien. De toutes les manières, il doit bien y avoir un fournisseur qui fait entrer ces gadgets en quantité importante de manière illégale dans notre pays. La police tentera de cerner l’ampleur et l'étendue de ce commerce.

Selon Al Akhbar, il ne s’agit pas de la première affaire du genre dans cette même ville. En effet, la police judiciaire a arrêté, il y a quelque temps, un autre jeune homme, à peine la vingtaine, également en possession de dispositifs électroniques de communication ultramodernes utilisés dans le cadre de la triche aux examens. Cette arrestation a eu lieu vers la fin du dernier semestre alors que le jeune homme tentait d’écouler sa marchandise auprès des étudiants universitaires qui s’apprêtaient à passer leurs examens. En fait, il ciblait aussi bien les étudiants des universités que les lyciens et les étudiants des écoles et autres établissements d’enseignement supérieur. L’enquête menée par la police a pu permettre de mettre la main sur un lot de 28 kits-oreillettes de dernier modèle ainsi que de 32 cartes de type VIP Pro, 33 batteries, des smartphones ainsi que des chargeurs. Tout ce matériel provient de la contrebande.

A Salé cette fois, dans le district de police de Laâyayda, la police a pu mettre la main sur un autre jeune trafiquant de gadgets électroniques destinés au marché de la triche aux examens. Également la vingtaine à peine entamée, le jeune homme a été arrêté en flagrant délit. Il avait en sa possession, 62 kits-oreillettes, 400 cartes SIM ainsi que 96 autres dispositifs qui font partie de l’arsenal électronique de la triche aux examens.