ONEE: perturbation de l’alimentation en eau potable à partir de jeudi à Casablanca, Berrechid et Settat

Photo d'illustration.

© Copyright : Dr

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) annonce des perturbations de l’alimentation en eau potable dans certains quartiers de Casablanca, Settat et Berrechid à partir de demain, jeudi 27 janvier 2022 à partir de 8h, à cause de la suspension de l'approvisionnement du réservoir de Mediouna appartenant à la Lydec.

Ces perturbations résultent des travaux d’aménagement prévus pour relier les infrastructures des régions du Nord et du Sud du Grand Casablanca au canal principal qui alimente la ville à partir du barrage Al Massira, indique l'ONEE notant que cette opération qui sera coordonnée avec les services de Lydec, débutera le jeudi 27 janvier et s’achèvera vendredi 28 janvier à 2h00. Ces travaux induiront ainsi une baisse de la pression de l’eau, voire une interruption partielle au niveau du réseau Lydec à Sbata, Aïn Chock, Ben M'sick, Sidi Othman et Moulay Rachid, ces quartiers étant alimentés à partir du réservoir de Mediouna, précise l’Office. L’ONEE investit 233 millions de dirhams pour deux nouveaux postes de transformation électrique à Essaouira et Nouaceur L’alimentation en eau sera également suspendue pour les groupements Mkanssa, Sadaqa 2, Charaka et Bouirate, dans la province de Nouaceur durant toute la durée des travaux. Cette perturbation concernera, à partir de vendredi, les villes de Settat et Berrechid. L’ONEE invite ainsi ses clients à «rationaliser leur consommation d'eau potable», notant que les équipes de l'office «travaillent d'arrache-pied pour prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact de ces perturbations».

Par Majda Benthami