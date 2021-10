© Copyright : Fadel Senna / AFP

Après plus d'une décennie, Israël a levé, ce lundi 25 octobre 2021, son avertissement sur les voyages depuis et vers le Maroc.

Plusieurs médias israéliens de référence, notamment The Jerusalem Post et The Times of Israel, ont annoncé que le conseil de sécurité nationale a annulé un avertissement sur les voyages depuis et vers le Maroc qui était en vigueur depuis plus d'une décennie.

Dans un communiqué, le conseil de sécurité nationale a en effet indiqué que cette décision a été prise à la suite d'une évaluation de haut niveau selon laquelle le niveau de menace estimé pour les Israéliens au Maroc a diminué après la décision du Royaume de rétablir les mécanismes de coopération entre les deux pays.

Il est, toutefois, conseillé aux touristes israéliens au Maroc de rester en état d'alerte élevé, indique ce même communiqué.

A titre de rappel, le Maroc table sur un objectif annuel de 200.000 touristes israéliens à partir de 2022, un nombre appelé à progresser au vu du potentiel que présente notamment la communauté marocaine en Israël et dont le nombre avoisine les 800.000 personnes.