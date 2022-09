© Copyright : Adil Gadrouz / le360

L'accréditation selon ISO/CE 17025 du laboratoire national de police scientifique et technique (LNPST) relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) est le résultat d’un audit mené avec précision. C’est un processus qui répond à environ 130 exigences, explique Dr Hakima Yahia, commissaire de police principal, cheffe du LNPST.

«Dans le cadre du deuxième cycle d'accréditation, le LNPST a été audité par deux évaluateurs techniques de l’organisme d’accréditation américain ANSI National Acreditation Board», explique Hakima Yahia, ajoutant que, dans le cadre de cet audit, environ 130 exigences ont été reprises et évaluées d'une manière très précise.

«Les ressources humaines sont recrutées sur la base d'un processus bien déterminé et établi au préalable par les chefs de services et les chefs de section», précise-t-elle, notant que ces ressources bénéficient d'une formation spéciale et continue.

La cheffe du LNPST ajoute, d'autre part, que tous les équipements acquis dans le cadre de la nouvelle structure du laboratoire, inaugurée il y a un an et demi, ont été intégrés dans le processus technique, notant que cet audit est le premier réalisé au niveau de ce nouveau site.

Il s'agit également d'exigences relatives notamment à l’environnement de l’essai, à la structure et l'organisation du laboratoire, au management et l'analyse des risques, et aux compétences techniques, poursuit-elle.

Pour rappel, la DGSN avait adhéré dès 2018 à un processus visant la modernisation globale du système de la police scientifique et technique et son rôle dans les enquêtes pénales. Ceci, en vue de servir des objectifs stratégiques visant essentiellement à inclure le guide scientifique dans les processus des procès équitables, ainsi qu'à consolider les droits et les libertés publiques dans le cadre de l’action de la police.