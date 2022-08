© Copyright : DR

Kiosque360. Le procès de l’Espagnol, qui avait fait irruption dans l’hôpital Cheikh Zayed de Rabat à bord d’une voiture, n’aura pas lieu. La Cour d’appel l’a déclaré pénalement irresponsable sur la base d’une expertise médicale psychiatrique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a déclaré pénalement irresponsable le ressortissant espagnol qui avait foncé avec sa voiture sur l’hôpital Cheikh Zaid à Rabat. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 10 août, que cette irruption avait semé la panique au sein du personnel et blessé plusieurs fonctionnaires. Des sources autorisées indiquent que la Cour a décidé de ne pas poursuivre l’accusé pour les actes qu’il a commis, après avoir pris connaissance de l’expertise médicale psychiatrique ordonnée par le tribunal.

Il s’est avéré que le mis en cause souffrait de troubles psychiques ayant porté atteinte à son sens du discernement et lui ayant fait perdre le contrôle de ses actes. L’accusé, qui était poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation, a été replacé dans la prison d’Al Arjat en attendant d'être transféré à l’hôpital Ar-Razi, spécialisé dans le traitement des maladies mentales et psychiques. Auparavant, le juge d’instruction avait clos la procédure de l’enquête détaillée avec le prévenu, qui était poursuivi en état d’arrestation. Il a été par la suite déféré devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat pour entamer les premières auditions de son procès.

Al Akhbar souligne que la Cour n’a pas pu l’auditionner à cause de ses multiples absences, qu’il a justifiées par son hospitalisation à l’hôpital Ar-Razi après la détérioration de sa santé mentale. La Cour a décidé de reporter le procès au jour où son état de santé lui permettra de se présenter devant le tribunal. Après avoir reçu les soins nécessaires, l’accusé a comparu devant la Chambre criminelle qui a décidé de le déclarer pénalement irresponsable sur la base de l’expertise médicale psychiatrique.

Il faut rappeler que le ressortissant espagnol avait défrayé la chronique en faisant irruption, le 28 octobre 2021, dans l’hôpital Cheikh Zayed de Rabat à bord d’une voiture de location. Il avait semé la panique dans le service des urgences où plusieurs vigils, cadres médicaux et fonctionnaires ont été blessés. Le mis en cause, qui accompagnait une proche, aurait eu une altercation avec un vigil de l’hôpital. Il a alors perdu son sang-froid et commis l’irréparable.