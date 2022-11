© Copyright : DR

Kiosque360. Dans toutes les villes du Maroc, les autorités sécuritaires seront mobilisées pour éviter tout débordement éventuel, consécutif au résultat du prochain match décisif du Maroc au Mondial du Qatar contre le Canada. Cet article est une revue de presse du journal Al Akhbar.

Les Lions de l’Atlas sont à un doigt de réaliser un nouveau résultat historique en Coupe du monde: se qualifier pour les 8es de finale de ce rendez-vous planétaire et quadriennal du sport roi. Pour ce faire, il leur suffit, lors de leur dernier match de poule prévu jeudi prochain, de battre le Canada ou au moins décrocher un match nul face aux joueurs du pays de l’érable.

Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition du mercredi 30 novembre, cette probable qualification du Maroc au tour suivant du Mondial est synonyme d’explosion de joie populaire et de sortie des supporters marocains par millions dans les artères de toutes les villes du Royaume.

Les sources du quotidien arabophone affirment que toutes les préfectures de police à travers tout le Royaume seront mobilisées ce jeudi pour éviter tout débordement et sécuriser les foules en cas de qualification du Maroc. Et ce d’autant plus que ce match décisif va se terminer aux environs de 18h, ce qui signifie que des festivités monstres pourraient avoir lieu jusqu’à une heure tardive de la nuit de jeudi à vendredi.

Le quotidien précise que les forces de sécurité ont choisi l’anticipation et prévoient la sortie de millions de Marocains à travers les villes du Royaume, surtout que la dernière et seule fois où le Maroc s’est qualifié au 2e tour d’une coupe du monde remonte à 36 ans, lors de l’épopée mexicaine de 1986. Il s’agit donc pour les forces de sécurité de mobiliser tous leurs moyens dissuasifs afin d’éviter que des énergumènes ne profitent de l’occasion pour mener des actes subversifs (vols, agressions…).



Selon Al Akhbar, une forte mobilisation sécuritaire est également attendue dans plusieurs capitales et villes d’Europe où réside une importante communauté marocaine. Paris, Bruxelles et Amsterdam sont en particulier des villes «chaudes» où les Marocains ont l’habitude de fêter en grande pompe les victoires de leur équipe nationale.