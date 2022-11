© Copyright : DR

Kiosque360. Les forces de l’ordre ont pu éviter de justesse un nouveau drame, similaire à celui de Nador de l’été dernier. Cette fois, c’est Sebta qui a connu l'assaut d’un millier de clandestins. Le projet a été avorté. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les autorités marocaines viennent d’avorter un projet d’assaut sur la clôture de Sebta. Plus d’un millier de migrants irréguliers s’apprêtaient, en effet, à rééditer ce qui a conduit au drame survenu en juin dernier, à Nador. Les forces de l’ordre sont intervenues au bon moment.

Ainsi, d’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans sa livraison du lundi 7 novembre, les forces de l’ordre ont pu arrêter pas moins de 500 migrants clandestins qui, aux abords de Sebta, anticipaient un assaut préalablement planifié sur le préside. Cela s’est passé la nuit du samedi au dimanche dernier. Les forces de l’ordre ont, des heures durant, pourchassé les centaines de migrants clandestins, la plupart d’origine subsaharienne, dans les alentours du préside.

Plus d’un millier de migrants issus de plusieurs pays, explique le quotidien en citant des sources parmi les forces de l'ordre, avaient planifié un assaut groupé contre la clôture qui sépare le préside du territoire marocain. Bien avant cette intervention, les services de renseignement marocains avaient noté une activité suspecte et inhabituelle parmi les réseaux de migration clandestine. De leur côté, les services de renseignement espagnol ont également noté cette activité inhabituelle chez les membres de ces réseaux installés de l’autre côté de la méditerranée.



Vers la fin de la semaine dernière, c’est-à-dire peu avant l’intervention des forces de l’ordre, tout portait à croire qu’un saut imminent allait être lancé sur la clôture du préside de Sebta depuis la forêt avoisinante d’Oued Daouiyat. L’opération était effectivement sur le point d’être lancée lorsque les forces de l’ordre sont intervenues, samedi 5 novembre. Un groupe de 300 migrants a été arrêté dans un premier temps. Un ratissage dans les environs a été mené par la suite. Il s’est soldé par l’arrestation de 200 autres personnes dans les forêts de la région. Ce qui fait un total de 500 interpellations en une seule nuit.



Les forces de l’ordre, explique le quotidien, ont procédé de manière méthodique. Leurs éléments ont d’abord été mobilisés près de la clôture qui fait office de séparation entre le préside et le reste du Maroc, pour empêcher les migrants de s’en approcher. Elles ont ensuite pourchassé les migrants et procédé à leur arrestation. L’assaut a été avorté et les forces de l’ordre ont résisté, malgré l’utilisation d'armes dangereuses et un massif jet de pierre lancé contre eux par les migrants. L’affrontement a certes fait des blessés, aussi bien parmi les forces de l’ordre que chez les migrants, mais les autorités ont réussi à éviter un drame similaire à celui de Nador.

L’opération s’est poursuivie durant toute la journée de dimanche, précise le quotidien. En même temps, le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête et la police judiciaire a entrepris d’interroger les personnes arrêtées. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’est avéré que les réseaux de la mafia de l’émigration clandestine procèdent au regroupement des migrants clandestins dans les alentours de Sebta et Melilla, les entraînent et les préparent pour mener des assauts en grand nombre sur les deux villes.