Kiosque360. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui promet un nouveau modèle pédagogique et une démocratisation de l’université pour assurer une égalité des chances entre les étudiants. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

«Une réforme globale de l'université marocaine se met en place pour la faire sortir de son marasme et accomplir sa mission en matière de recherche scientifique dans un environnement en pleine mutation». C’est ce qu’a souligné le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui qui était l’invité du club Assabah.

Le ministre a affirmé qu’une nouvelle approche a été mise en place afin de renforcer les contenus relatifs au développement personnel et aux langues pour les nouveaux bacheliers, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 12 et 13 novembre.

Cette approche sera aussi basée sur l’interaction entre les étudiants et les professeurs, tout en réparant les injustices du passé envers les étudiants issus de milieux défavorisés. Ainsi, une égalité des chances sera garantie pour permettre aux uns et aux autres d’apprendre dans les mêmes conditions.

Il s’agit, résume le quotidien, d’une réforme pour baliser la voie à un «nouveau modèle pédagogique, des formations innovantes et une recherche scientifique d’excellence».

Dans ce sillage, le ministre Miraoui a fait savoir que son projet vise également l’amélioration des cycles de masters et des formations doctorales. L’objectif, a-t-il souligné, est de former de «nouvelles générations de docteurs et de chercheurs au service de l'innovation, armés de compétences et capables d’assurer la relève, surtout après les départs massifs des professeurs universitaires à la retraite».

Cette réforme prône également l’ouverture de l’écosystème universitaire, de la recherche scientifique et l’innovation sur l’environnement régional et local, à travers notamment des partenariats pour renforcer et servir la compétitivité de l’économie nationale.

En dévoilant ce nouveau modèle de l’université marocaine, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a souligné que la réussite de l’approche et la concrétisation de ce projet scientifique nécessitent des professeurs universitaires capables de relever ces défis.