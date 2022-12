Tanger. Un mythe grec, puis romain, la fait fonder par Syphax, en hommage à sa mère Tingis. Selon «Histoire naturelle» (Pline l'Ancien), Tingis fut une déesse, épouse d'Antée, fils de Gaïa (la Terre) et de Neptune. Tingis combattit Hercule -Heracles.

© Copyright : Hedwig Storch

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 7 décembre 2022.

- Circulation de nuages passagers dans le ciel de Tanger, des plaines du Gharb, de la Chaouia, et du Souss, en particulier à la nuit tombée.

- Il fait froid et il gèle dans les montagnes de l'Atlas et du Rif.

- Bancs de brume le long des plaines atlantiques du Gharb, de la Chaouia, et du Souss, ainsi que dans l’ensemble des côtes au sud du Royaume.

- Chasse-sable dans le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Il vente le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni.

- Les températures de ce jour sont en légère hausse.

- Mer calme à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Essaouira, et peu agitée à agitée dans le reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 7 décembre 2022.

Oujda : min (+8°C) ; max (+21°C)

Bouarfa : min (+7°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+19°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+16°C)

Melilia : min (+11°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+12°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+9°C) ; max (+18°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+23°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+8°C) ; max (+21°C)

Midelt : min (+6°C) ; max (+17°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+20°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+14°C) ; max (+20°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+24°C).