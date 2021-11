Fès (Maroc septentrional, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas). Centre historique du Royaume, elle est fondée par Idris Ier en 789, dans l'actuel quartier des Andalous. En 808, le régent Rashid Ben Morshid fonde «al-Aliya» sur l'autre rive de l'oued Fès.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 11 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps demeurera plutôt froid dans les reliefs du Rif et de l’Atlas, l’Oriental et le Tafilalet, gel par endroits ce matin et la nuit suivante.

- Quelques formations brumeuses par endroits dans le nord de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux dans les Provinces du Sud.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps, ciel clair ou voilé de nuages élevés.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 11 novembre 2021.



Oujda : min (+5 °C) ; max (+21 °C)

Bouarfa : min (+4 °C) ; max (+18 °C)

Al Hoceïma : min (+9 °C) ; max (+20 °C)

Tétouan : min (+11 °C) ; max (+22 °C)

Sebta : min (+11 °C) ; max (+21 °C)

Melilla : min (+12 °C) ; max (+20 °C)

Tanger : min (+10 °C) ; max (+20 °C)

Kénitra : min (+9 °C) ; max (+22 °C)

Rabat : min (+10 °C) ; max (+21 °C)

Casablanca : min (+9 °C) ; max (+21 °C)

El Jadida : min (+11 °C) ; max (+21 °C)

Settat : min (+7 °C) ; max (+23 °C)

Safi : min (+12 °C) ; max (+24 °C)

Khouribga : min (+6 °C) ; max (+22 °C)

Beni Mellal : min (+8 °C) ; max (+24 °C)

Marrakech : min (+8 °C) ; max (+24 °C)

Meknès : min (+6 °C) ; max (+22 °C)

Fès : min (+7 °C) ; max (+22 °C)

Ifrane : min (+1 °C) ; max (+15 °C)

Taounate : min (+7 °C) ; max (+19 °C)

Errachidia : min (+6 °C) ; max (+21 °C)

Ouarzazate : min (+5 °C) ; max (+22 °C)

Agadir : min (+9 °C) ; max (+21 °C)

Essaouira : min (+10 °C) ; max (+22 °C)

Laâyoune : min (+16 °C) ; max (+28 °C)

Smara : min (+15 °C) ; max (+26 °C)

Dakhla : min (+17 °C) ; max (+24 °C)

Aousserd : min (+20 °C) ; max (+28 °C)

Lagouira : min (+20 °C) ; max (+24 °C).