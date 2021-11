Jorf Lasfar, à 17 km d'El Jadida. Premier et plus grand port minéralier d'Afrique, il fait transiter des produits conventionnels, mais surtout phosphatiers, sa vocation première. Ouvert au commerce international depuis 1982, sa position sur l'océan Atlantique est stratégique.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 10 novembre 2021 et la nuit suivante, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid et gel par endroits dans l'Atlas, le Rif, l’Oriental, le Tafilalet, le Saïss et les Hauts Plateaux au cours de la nuit.

- Bancs de brume par endroits à l’ouest de la rive méditerranéenne, dans les côtes au nord du pays et près de la plaine du Souss.

- Quelques chasse-sable dans le Tafilalet et à l’intérieur des terres au Sahara.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans le sud du pays.

- Vent faible à modéré de secteur nord à est dans le sud, de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à variable ailleurs au Maroc.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, dans le détroit et entre le cap Spartel et Mehdia et peu agitée à agitée au sud des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 10 novembre 2021.



Oujda : min (+6°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+3°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+9°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+8°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+8°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+8°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+20°C)

Casablanca : min (+10°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+5°C) ; max (+20°C)

Beni Mellal : min (+6°C) ; max (+21°C)

Marrakech : min (+7°C) ; max (+23°C)

Meknès : min (+5°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+6°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+1°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+7°C) ; max (+19°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+4°C) ; max (+22°C)

Agadir : min (+9°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+27°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+21°C).