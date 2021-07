Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée, quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 7 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement chaud dans le Tafilalet, l'Est et le sud des Provinces du Sud.

- Des nuages à basse altitude circuleront plutôt fréquemment ce matin et la nuit suivante près des côtes et s’accompagneront de bancs de brume ou de brouillard.

- Temps passagèrement nuageux dans l’Atlas, ses régions voisines, l’Oriental et le Tafilalet.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes d’Agadir à Tarfaya ainsi que dans le reste des Provinces du Sud; chasse-sable par endroits.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit, peu agitée a agitée au nord de Casablanca et entre Tarfaya et Boujdour, agitée ailleurs devenant agitée à forte en fin d’après-midi entre Essaouira et Sidi Ifni ainsi qu’au sud de Dakhla.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 7 juillet 2021.



Oujda : min (+22°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+24°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+31°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+28°C)

Melilla : min (+23°C) ; max (+29°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+21°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+18°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+23°C) ; max (+35°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+36°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+30°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+27°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+28°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+25°C).