Déneigement, vers Ifrane (Moyen Atlas). Ses grottes naturelles font sa réputation, mais la plus connue est celle de Tizguite (présence humaine au Néolithique). Non loin, à El Hajeb, Azrou, Sefrou, Ain Leuh, quelques grottes étaient habitées au Paléolithique (-50.000 av. J.-C).

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 3 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid dans l'Atlas, le Rif, l’Oriental et le Tafilalet et relativement froid à l’intérieur des terres dans l’ensemble du pays.

- Quelques gouttes de pluie résiduelles concerneront le nord de l’Oriental, ce matin.

- Partout dans le Royaume, il fera beau temps et le ciel sera clair à peu nuageux.

- Possibilité de chasse-sable dans les Provinces du Sud.

- Rafales de vent localement relativement dans les côtes proches de la plaine du Souss et le sud du Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre Tanger et Rabat, belle à peu agitée dans le détroit et agitée à forte dans le reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 3 décembre 2021.



Oujda : min (+3°C) ; max (+11°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+9°C)

Al Hoceïma : min (+5°C) ; max (+16°C)

Tétouan : min (+4°C) ; max (+15°C)

Sebta : min (+6°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+7°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+4°C) ; max (+14°C)

Kénitra : min (+5°C) ; max (+16°C)

Rabat : min (+5°C) ; max (+16°C)

Casablanca : min (+7°C) ; max (+16°C)

El Jadida : min (+7°C) ; max (+16°C)

Settat : min (+4°C) ; max (+15°C)

Safi : min (+5°C) ; max (+18°C)

Khouribga : min (+1°C) ; max (+12°C)

Beni Mellal : min (+2°C) ; max (+12°C)

Marrakech : min (+4°C) ; max (+15°C)

Meknès : min (+3°C) ; max (+12°C)

Fès : min (+3°C) ; max (+13°C)

Ifrane : min (-5°C) ; max (+3°C)

Taounate : min (+4°C) ; max (+11°C)

Errachidia : min (+1°C) ; max (+16°C)

Ouarzazate : min (+1°C) ; max (+15°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+10°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+11°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+11°C) ; max (+22°C)

Dakhla : min (+12°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+11°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+14°C) ; max (+27°C).