Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 6 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps est au froid. Gel ou verglas sur les routes en montagne, dans la région de l’Oriental et ses hauts plateaux.

- Le ciel sera souvent nuageux dans la région de Tanger, le Saïss, le Rif, le Moyen Atlas, le Gharb et l’Est de la rive méditerranéenne avec parfois de faibles ondées par endroits.

- Des chutes de neige sont prévues au Moyen Atlas, au-delà de 1.400 mètres d’altitude.

- Vent assez fort de secteur ouest dans l’Oriental et la rive méditerranéenne et de secteur nord sur les côtes au centre du pays ainsi que dans les Provinces du Sud et faible à modéré de secteur ouest ailleurs dans le Royaume.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit de Gibraltar, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 6 décembre 2020.

Oujda : min (+4°C) ; max (+10°C)

Bouarfa : min (-2°C) ; max (+11°C)

Al Hoceïma : min (+8°C) ; max (+15°C)

Tétouan : min (+8°C) ; max (+14°C)

Sebta : min (+9°C) ; max (+14°C)

Mellilia : min (+11°C) ; max (+14°C)

Tanger : min (+7°C) ; max (+14°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+14°C)

Rabat : min (+6°C) ; max (+15°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+8°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+5°C) ; max (+14°C)

Safi : min (+6°C) ; max (+17°C)

Khouribga : min (+1°C) ; max (+12°C)

Beni Mellal : min (+3°C) ; max (+11°C)

Marrakech : min (+5°C) ; max (+14°C)

Meknès : min (+2°C) ; max (+11°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+11°C)

Ifrane : min (-°5C) ; max (+1°C)

Taounate : min (+3°C) ; max (+8°C)

Errachidia : min (+3°C) ; max (+15°C)

Ouarzazate : min (+2°C) ; max (+16°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+18°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+21°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+22°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+24°C).