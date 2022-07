En 2020, pour la troisième année consécutive, Tanger Med a été le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée et le premier port à conteneurs en Afrique. Relié à plus de 180 ports dans le monde, près de 1 100 entreprises y sont installées.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 juillet 2022.

- Temps encore caniculaire à l’intérieur des terres dans le nord du pays, les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun, le Tafilalet ainsi qu’à l’Est du Sahara.

- Des nuages à basse altitude et denses, accompagnés par endroits de formations brumeuses, circuleront au-dessus des côtes atlantiques et de la rive méditerranéenne.

- Ondées et orages isolés dans le Haut Atlas et ses régions ouest proches (plaines du Tadla et du Haouz).

- Chasse-sable par endroits au Sahara.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits à Tanger et sa région, dans le Saïss et dans l’ouest saharien.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit ainsi que le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 14 juillet 2022.



Oujda : min (+22°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+30°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+23°C) ; max (+35°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+33°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+30°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+24°C) ; max (+37°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+26°C) ; max (+42°C)

Beni Mellal : min (+26°C) ; max (+44°C)

Marrakech : min (+26°C) ; max (+44°C)

Meknès : min (+28°C) ; max (+43°C)

Fès : min (+28°C) ; max (+42°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+34°C)

Taounate : min (+28°C) ; max (+41°C)

Errachidia : min (+26°C) ; max (+42°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+42°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+27°C).