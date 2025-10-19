Météo. Temps chaud et vents modérés attendus ce dimanche 19 octobre, avec des températures en hausse sur les provinces sahariennes

Assilah. Sa proximité avec l’Espagne a eu une influence majeure sur la culture et la cuisine. mais tout autant une histoire portugaise qui remonte au 15éme siècle.

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 16/22 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Laâyoune et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 octobre 2025:

– Oujda min 14 max 26

– Bouarfa min 14 max 23

– Al Hoceima min 16 max 22

– Tétouan min 16 max 22

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 18 max 22

– Tanger min 18 max 27

– Kénitra min 16 max 24

– Rabat min 17 max 22

– Casablanca min 17 max 24

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 16 max 31

– Safi min 17 max 21

– Khouribga min 16 max 30

– Béni Mellal min 18 max 29

– Marrakech min 19 max 33

– Meknès min 16 max 29

– Fès min 16 max 31

– Ifrane min 10 max 21

– Taounate min 18 max 30

– Errachidia min 14 max 25

– Ouarzazate min 15 max 29

– Agadir min 18 max 22

– Essaouira min 18 max 22

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 18 max 30

– Dakhla min 19 max 21

– Aousserd min 22 max 34

– Lagouira min 18 max 25

– Midelt min 11 max 22.