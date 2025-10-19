Météo. Temps chaud et vents modérés attendus ce dimanche 19 octobre, avec des températures en hausse sur les provinces sahariennes

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
– Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.
– Température minimale de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 16/22 °C partout ailleurs.
– Températures du jour en hausse.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Laâyoune et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 octobre 2025:
– Oujda min 14 max 26
– Bouarfa min 14 max 23
– Al Hoceima min 16 max 22
– Tétouan min 16 max 22
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 18 max 27
– Kénitra min 16 max 24
– Rabat min 17 max 22
– Casablanca min 17 max 24
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 16 max 31
– Safi min 17 max 21
– Khouribga min 16 max 30
– Béni Mellal min 18 max 29
– Marrakech min 19 max 33
– Meknès min 16 max 29
– Fès min 16 max 31
– Ifrane min 10 max 21
– Taounate min 18 max 30
– Errachidia min 14 max 25
– Ouarzazate min 15 max 29
– Agadir min 18 max 22
– Essaouira min 18 max 22
– Laâyoune min 17 max 31
– Es-Semara min 18 max 30
– Dakhla min 19 max 21
– Aousserd min 22 max 34
– Lagouira min 18 max 25
– Midelt min 11 max 22.