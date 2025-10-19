Société

Météo. Temps chaud et vents modérés attendus ce dimanche 19 octobre, avec des températures en hausse sur les provinces sahariennes

Assilah. Sa proximité avec l’Espagne a eu une influence majeure sur la culture et la cuisine. mais tout autant une histoire portugaise qui remonte au 15éme siècle.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2025 à 05h59

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 16/22 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Laâyoune et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 octobre 2025:

Oujda min 14 max 26

Bouarfa min 14 max 23

Al Hoceima min 16 max 22

Tétouan min 16 max 22

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 18 max 22

Tanger min 18 max 27

Kénitra min 16 max 24

Rabat min 17 max 22

Casablanca min 17 max 24

El Jadida min 18 max 24

Settat min 16 max 31

Safi min 17 max 21

Khouribga min 16 max 30

Béni Mellal min 18 max 29

Marrakech min 19 max 33

Meknès min 16 max 29

Fès min 16 max 31

Ifrane min 10 max 21

Taounate min 18 max 30

Errachidia min 14 max 25

Ouarzazate min 15 max 29

Agadir min 18 max 22

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 18 max 30

Dakhla min 19 max 21

Aousserd min 22 max 34

Lagouira min 18 max 25

Midelt min 11 max 22.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2025 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conférence de l’ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rabat: escale du «Belem», navire ambassadeur de l’amitié franco-marocaine et de la protection des océans

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Environnement: l’Institut français du Maroc sensibilise le grand public à la protection des océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Réchauffement climatique: la température de surface des océans atteint un nouveau record mondial

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

COP22: la princesse Lalla Hasnaa préside la cérémonie d'ouverture de la Journée d’action des océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mauritanie: célébration de la Journée mondiale des océans sous le signe de la protection de l'environnement

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: comment Washington signe définitivement la fin de partie pour Alger
2
Les raisons sordides qui ont conduit Abdelmadjid Tebboune à emprisonner Nacer El Djinn
3
Parties prenantes, objectifs, capacités: tout savoir sur le centre de maintenance aéronautique militaire de Benslimane
4
En nombre réduit, des jeunes de la génération Z manifestent de nouveau à Casablanca
5
Sahara: Staffan de Mistura acte la prééminence de l’autonomie, salue la dynamique US et presse Alger d’agir
6
Infrastructures: la trémie de Aïn Atiq en bonne voie de réalisation
7
Régine Villemont: la voix de son maître ou la VRP du régime d’Alger
8
Debunk. Infrastructures gazières: aucune discussion en cours entre Rabat et Ankara 
Revues de presse

Voir plus