Météo. Temps chaud et instable sur les plaines et le Sud ce jeudi 14 août, avec pluies possibles sur l’Atlas

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Des nuages instables avec ondées éparses sur l’Atlas et ses régions voisines, l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.
– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 14 à 18 °C sur le Haut et le Moyen Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 23 à 30 °C sur le Sud-Est, l’est des provinces sahariennes, le Saïss, les plaines intérieures et l’intérieur du Souss, et de 18 à 24 °C sur le reste du pays.
– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques centre et les provinces sahariennes, variant peu ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur avec chergui de mercredi à samedi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 août 2025:
– Oujda min 22 max 38
– Bouarfa min 21 max 38
– Al Hoceima min 22 max 28
– Tétouan min 20 max 29
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 22 max 26
– Tanger min 23 max 29
– Kénitra min 22 max 33
– Rabat min 22 max 28
– Casablanca min 22 max 28
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 24 max 42
– Safi min 20 max 34
– Khouribga min 25 max 42
– Béni Mellal min 27 max 43
– Marrakech min 26 max 46
– Meknès min 26 max 42
– Fès min 26 max 43
– Ifrane min 18 max 33
– Taounate min 28 max 43
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 23 max 40
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 17 max 25
– Laâyoune min 19 max 33
– Es-Semara min 27 max 42
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 22 max 44
– Lagouira min 21 max 25
– Midelt min 20 max 35.