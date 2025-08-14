Météo. Temps chaud et instable sur les plaines et le Sud ce jeudi 14 août, avec pluies possibles sur l’Atlas

La plage de Belyounech, dans la commune rurale éponyme, relevant de la préfecture de M'diq-Fnideq, dans le détroit de Gibraltar.

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Des nuages instables avec ondées éparses sur l’Atlas et ses régions voisines, l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14 à 18 °C sur le Haut et le Moyen Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 23 à 30 °C sur le Sud-Est, l’est des provinces sahariennes, le Saïss, les plaines intérieures et l’intérieur du Souss, et de 18 à 24 °C sur le reste du pays.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques centre et les provinces sahariennes, variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 août 2025:

– Oujda min 22 max 38

– Bouarfa min 21 max 38

– Al Hoceima min 22 max 28

– Tétouan min 20 max 29

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 23 max 29

– Kénitra min 22 max 33

– Rabat min 22 max 28

– Casablanca min 22 max 28

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 24 max 42

– Safi min 20 max 34

– Khouribga min 25 max 42

– Béni Mellal min 27 max 43

– Marrakech min 26 max 46

– Meknès min 26 max 42

– Fès min 26 max 43

– Ifrane min 18 max 33

– Taounate min 28 max 43

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 23 max 40

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 17 max 25

– Laâyoune min 19 max 33

– Es-Semara min 27 max 42

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 22 max 44

– Lagouira min 21 max 25

– Midelt min 20 max 35.