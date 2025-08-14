Société

Météo. Temps chaud et instable sur les plaines et le Sud ce jeudi 14 août, avec pluies possibles sur l’Atlas

La plage de Belyounech, dans la commune rurale éponyme, relevant de la préfecture de M'diq-Fnideq, dans le détroit de Gibraltar.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2025 à 06h01

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Des nuages instables avec ondées éparses sur l’Atlas et ses régions voisines, l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14 à 18 °C sur le Haut et le Moyen Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 23 à 30 °C sur le Sud-Est, l’est des provinces sahariennes, le Saïss, les plaines intérieures et l’intérieur du Souss, et de 18 à 24 °C sur le reste du pays.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques centre et les provinces sahariennes, variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 août 2025:

Oujda min 22 max 38

Bouarfa min 21 max 38

Al Hoceima min 22 max 28

Tétouan min 20 max 29

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 23 max 29

Kénitra min 22 max 33

Rabat min 22 max 28

Casablanca min 22 max 28

El Jadida min 21 max 27

Settat min 24 max 42

Safi min 20 max 34

Khouribga min 25 max 42

Béni Mellal min 27 max 43

Marrakech min 26 max 46

Meknès min 26 max 42

Fès min 26 max 43

Ifrane min 18 max 33

Taounate min 28 max 43

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 23 max 40

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 17 max 25

Laâyoune min 19 max 33

Es-Semara min 27 max 42

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 22 max 44

Lagouira min 21 max 25

Midelt min 20 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2025 à 06h01
Société

Société

International

International

Société

Société

International

International

