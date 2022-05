Entré en service fin 2014, le parc éolien de Tarfaya, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, est le plus grand d'Afrique. Ses 130 turbines et 131 éoliennes de 81 mètres de hauteur couvrent les besoins en électricité de plusieurs centaines de milliers de personnes.

© Copyright : Anass Sedrati

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 mai 2022.

- Temps assez chaud sur l'est des provinces sahariennes, le Sud-Est et l'intérieur du Souss.

- Nuages bas denses par endroits sur les plaines atlantiques, le Saiss et les côtes centre avec formations brumeuses ou bruines.

- Nuages instables sur l’Atlas, le Sud-Est et les plateaux orientaux avec orages et averses éparses.

- Remontées tropicales avec quelques ondées et orages possibles sur l'intérieur des provinces du Sud.

- Rafales de vents assez fortes sur les côtes centre et sud, l’Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur les Haut et Moyen Atlas, 23/29°C sur l’est des provinces du Sud et l’extrême sud-est, 19/23°C sur l'intérieur du Souss, les plaines à l'ouest de l’Atlas et l’Oriental et 15/20°C partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et au nord de Rabat, peu agitée sur le Détroit et agitée à forte entre Cap Sim et Sidi Ifni.