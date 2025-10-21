Météo. Températures quasi-stationnaires ce mardi 21 octobre, avec un temps chaud sur le sud

- Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Saiss et Oulmès, la matinée et la nuit.
- Ciel passagèrement nuageux sur la région de Tanger et soleil prédominant ailleurs.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre.
- Température minimale de l’ordre de 06/13 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.
- Température du jour quasi-stationnaire.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:
– Oujda min 13 max 27
– Bouarfa min 13 max 29
– Al Hoceima min 17 max 24
– Tétouan min 17 max 26
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 19 max 22
– Tanger min 19 max 25
– Kénitra min 16 max 23
– Rabat min 18 max 26
– Casablanca min 19 max 23
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 15 max 27
– Safi min 17 max 27
– Khouribga min 12 max 27
– Béni Mellal min 16 max 28
– Marrakech min 16 max 31
– Meknès min 12 max 24
– Fès min 12 max 23
– Ifrane min 7 max 21
– Taounate min 15 max 26
– Errachidia min 17 max 30
– Ouarzazate min 16 max 31
– Agadir min 17 max 23
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 17 max 30
– Es-Semara min 18 max 32
– Dakhla min 20 max 25
– Aousserd min 24 max 38
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 13 max 27