Météo. Températures quasi-stationnaires ce mardi 21 octobre, avec un temps chaud sur le sud

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/10/2025 à 05h55

- Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Saiss et Oulmès, la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur la région de Tanger et soleil prédominant ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 06/13 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.

- Température du jour quasi-stationnaire.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:

Oujda min 13 max 27

Bouarfa min 13 max 29

Al Hoceima min 17 max 24

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 19 max 22

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 16 max 23

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 19 max 23

El Jadida min 18 max 25

Settat min 15 max 27

Safi min 17 max 27

Khouribga min 12 max 27

Béni Mellal min 16 max 28

Marrakech min 16 max 31

Meknès min 12 max 24

Fès min 12 max 23

Ifrane min 7 max 21

Taounate min 15 max 26

Errachidia min 17 max 30

Ouarzazate min 16 max 31

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 17 max 30

Es-Semara min 18 max 32

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 24 max 38

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 13 max 27

