Météo. Températures quasi-stationnaires ce mardi 21 octobre, avec un temps chaud sur le sud

- Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Saiss et Oulmès, la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur la région de Tanger et soleil prédominant ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 06/13 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.

- Température du jour quasi-stationnaire.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:

– Oujda min 13 max 27

– Bouarfa min 13 max 29

– Al Hoceima min 17 max 24

– Tétouan min 17 max 26

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 19 max 22

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 16 max 23

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 19 max 23

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 15 max 27

– Safi min 17 max 27

– Khouribga min 12 max 27

– Béni Mellal min 16 max 28

– Marrakech min 16 max 31

– Meknès min 12 max 24

– Fès min 12 max 23

– Ifrane min 7 max 21

– Taounate min 15 max 26

– Errachidia min 17 max 30

– Ouarzazate min 16 max 31

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 17 max 30

– Es-Semara min 18 max 32

– Dakhla min 20 max 25

– Aousserd min 24 max 38

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 13 max 27