Météo. Températures en légère hausse à stationnaires ce vendredi 19 décembre, avec un temps froid sur les montagnes du Royaume

Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/12/2025 à 05h58

Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux avec gelée.

– Ciel nuageux avec pluies sur le Nord de l’Oriental.

– Ciel devenant passagèrement nuageux avec pluies l’après-midi et la nuit sur les plaines au nord d’El Jadida, le Saiss, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -07/00 °C sur l’Atlas, de 02/04 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14 °C sur le sud du pays et le Nord de l’Oriental et de 06/10 °C partout ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse à stationnaires.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à agitée entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 décembre 2025:

Oujda min 10 max 13

Bouarfa min 06 max 09

Al Hoceima min 12 max 21

Tétouan min 06 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 10 max 18

Kénitra min 07 max 17

Rabat min 08 max 16

Casablanca min 07 max 16

El Jadida min 07 max 17

Settat min 07 max 14

Safi min 06 max 16

Khouribga min 04 max 14

Béni Mellal min 05 max 13

Marrakech min 05 max 16

Meknès min 05 max 06

Fès min 05 max 15

Ifrane min -03 max 06

Taounate min 06 max 17

Errachidia min 01 max 12

Ouarzazate min -01 max 11

Agadir min 11 max 16

Essaouira min 06 max 17

Laâyoune min 12 max 21

Es-Semara min 09 max 19

Dakhla min 12 max 22

Aousserd min 10 max 24

Lagouira min 14 max 24

Midelt min -01 max 09.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/12/2025 à 05h58
#DGM#Météorologie#Météo#Climat#températures

Sur instructions du Roi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance l'opération «Grand Froid»

Légumineuses: les prix pratiqués sur le marché des céréales à Casablanca avec l'arrivée du froid

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d'années déjouait déjà les caprices du climat

COP30: grande marche à Belem pour le climat, les négociations au point mort

Pluies torrentielles, inondations et crues dévastatrices dans le centre-est du Maroc: les explications de la DGM

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l'ONU

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

