Météo. Températures en légère hausse à stationnaires ce vendredi 19 décembre, avec un temps froid sur les montagnes du Royaume

Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux avec gelée.

– Ciel nuageux avec pluies sur le Nord de l’Oriental.

– Ciel devenant passagèrement nuageux avec pluies l’après-midi et la nuit sur les plaines au nord d’El Jadida, le Saiss, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -07/00 °C sur l’Atlas, de 02/04 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14 °C sur le sud du pays et le Nord de l’Oriental et de 06/10 °C partout ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse à stationnaires.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à agitée entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 décembre 2025:

– Oujda min 10 max 13

– Bouarfa min 06 max 09

– Al Hoceima min 12 max 21

– Tétouan min 06 max 16

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 10 max 18

– Kénitra min 07 max 17

– Rabat min 08 max 16

– Casablanca min 07 max 16

– El Jadida min 07 max 17

– Settat min 07 max 14

– Safi min 06 max 16

– Khouribga min 04 max 14

– Béni Mellal min 05 max 13

– Marrakech min 05 max 16

– Meknès min 05 max 06

– Fès min 05 max 15

– Ifrane min -03 max 06

– Taounate min 06 max 17

– Errachidia min 01 max 12

– Ouarzazate min -01 max 11

– Agadir min 11 max 16

– Essaouira min 06 max 17

– Laâyoune min 12 max 21

– Es-Semara min 09 max 19

– Dakhla min 12 max 22

– Aousserd min 10 max 24

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min -01 max 09.