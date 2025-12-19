Météo. Températures en légère hausse à stationnaires ce vendredi 19 décembre, avec un temps froid sur les montagnes du Royaume

Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux avec gelée.
– Ciel nuageux avec pluies sur le Nord de l’Oriental.
– Ciel devenant passagèrement nuageux avec pluies l’après-midi et la nuit sur les plaines au nord d’El Jadida, le Saiss, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.
– Températures minimales de l’ordre de -07/00 °C sur l’Atlas, de 02/04 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14 °C sur le sud du pays et le Nord de l’Oriental et de 06/10 °C partout ailleurs.
– Températures diurnes en légère hausse à stationnaires.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à agitée entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 décembre 2025:
– Oujda min 10 max 13
– Bouarfa min 06 max 09
– Al Hoceima min 12 max 21
– Tétouan min 06 max 16
– Sebta min 14 max 17
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 10 max 18
– Kénitra min 07 max 17
– Rabat min 08 max 16
– Casablanca min 07 max 16
– El Jadida min 07 max 17
– Settat min 07 max 14
– Safi min 06 max 16
– Khouribga min 04 max 14
– Béni Mellal min 05 max 13
– Marrakech min 05 max 16
– Meknès min 05 max 06
– Fès min 05 max 15
– Ifrane min -03 max 06
– Taounate min 06 max 17
– Errachidia min 01 max 12
– Ouarzazate min -01 max 11
– Agadir min 11 max 16
– Essaouira min 06 max 17
– Laâyoune min 12 max 21
– Es-Semara min 09 max 19
– Dakhla min 12 max 22
– Aousserd min 10 max 24
– Lagouira min 14 max 24
– Midelt min -01 max 09.