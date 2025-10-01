Météo. Températures en hausse ce mercredi 1er octobre, avec des averses orageuses fortes sur les provinces sahariennes

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou. . DR

- Averses orageuses fortes sur le Sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, le Nord des provinces sahariennes, l’Oriental et sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les plaines Nord, le Sud de l’Oriental, les versants Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er octobre 2025:

– Oujda min 17 max 28

– Bouarfa min 17 max 31

– Al Hoceima min 17 max 24

– Tétouan min 20 max 24

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 17 max 24

– Casablanca min 19 max 26

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 14 max 29

– Safi min 15 max 26

– Khouribga min 13 max 30

– Béni Mellal min 15 max 29

– Marrakech min 16 max 31

– Meknès min 17 max 30

– Fès min 16 max 32

– Ifrane min 11 max 23

– Taounate min 19 max 33

– Errachidia min 19 max 32

– Ouarzazate min 15 max 32

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 23

– Laâyoune min 16 max 32

– Es-Semara min 17 max 32

– Dakhla min 20 max 25

– Aousserd min 21 max 26

– Lagouira min 21 max 24

– Midelt min 12 max 27