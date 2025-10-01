Société

Météo. Températures en hausse ce mercredi 1er octobre, avec des averses orageuses fortes sur les provinces sahariennes

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou. 

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2025 à 06h06

- Averses orageuses fortes sur le Sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, le Nord des provinces sahariennes, l’Oriental et sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les plaines Nord, le Sud de l’Oriental, les versants Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Averses orageuses avec grêle locale ce lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er octobre 2025:

Oujda min 17 max 28

Bouarfa min 17 max 31

Al Hoceima min 17 max 24

Tétouan min 20 max 24

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 17 max 24

Casablanca min 19 max 26

El Jadida min 19 max 24

Settat min 14 max 29

Safi min 15 max 26

Khouribga min 13 max 30

Béni Mellal min 15 max 29

Marrakech min 16 max 31

Meknès min 17 max 30

Fès min 16 max 32

Ifrane min 11 max 23

Taounate min 19 max 33

Errachidia min 19 max 32

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 16 max 32

Es-Semara min 17 max 32

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 21 max 26

Lagouira min 21 max 24

Midelt min 12 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2025 à 06h06
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sénégal: la fin de l’accord de pêche avec l’Union européenne n’a pas rempli les filets des pêcheurs artisanaux

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Dakar: de lieu de plaisance à mouroir, les plages continuent d’engloutir des vies

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Pourquoi Agadir séduit de plus en plus de touristes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Dakar: la forêt de filaos sacrifiée sur l’autel du béton

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plus de 14.000 cas de noyade enregistrés au Maroc durant l’été 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des projets structurants transforment la station balnéaire de Mirleft

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre sable doré et voiles au vent, l’énergie de Foum El Oued

Articles les plus lus

1
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
2
Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent
3
Algérie: quand l’odjak des janissaires s’auto-détruit
4
Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med
5
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
6
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida
7
Gad Le Magnifique
8
Rassemblements GenZ212: l’intervention des forces de l’ordre expliquée par un expert sécuritaire
Revues de presse

Voir plus