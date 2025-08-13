Météo. Températures en baisse sur les plaines atlantiques Nord ce mercredi 13 août et en hausse ou variant peu ailleurs

- Baisse des températures sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, avec persistance du temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines la matinée et la nuit sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Brumes locales persistantes pendant le jour sur les côtes Atlantiques Nord et Centre.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 25/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.
- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en légère hausse ou variant peu ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long des côtes atlantiques.
Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 13 août 2025:
— Oujda min 23 / max 38
— Bouarfa min 21 / max 39
— Al Hoceima min 20 / max 34
— Tétouan min 23 / max 30
— Sebta min 22 / max 27
— Mellilia min 23 / max 28
— Tanger min 26 / max 37
— Kénitra min 22 / max 29
— Rabat min 22 / max 29
— Casablanca min 20 / max 30
— El Jadida min 20 / max 28
— Settat min 23 / max 42
— Safi min 15 / max 32
— Khouribga min 24 / max 41
— Béni Mellal min 27 / max 41
— Marrakech min 25 / max 42
— Meknès min 27 / max 42
— Fès min 26 / max 43
— Ifrane min 21 / max 33
— Taounate min 30 / max 44
— Errachidia min 27 / max 41
— Ouarzazate min 25 / max 40
— Agadir min 19 / max 34
— Essaouira min 17 / max 25
— Laâyoune min 21 / max 37
— Es-Semara min 23 / max 46
— Dakhla min 19 / max 31
— Aousserd min 25 / max 42
— Lagouira min 21 / max 27
— Midelt min 21 / max 36