Météo. Températures en baisse sur les plaines atlantiques Nord ce mercredi 13 août et en hausse ou variant peu ailleurs

La plage d'Achakar, nichée au pied du Cap Spartel, à une dizaine de kilomètres de Tanger.

- Baisse des températures sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, avec persistance du temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines la matinée et la nuit sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Brumes locales persistantes pendant le jour sur les côtes Atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 25/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en légère hausse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long des côtes atlantiques.

Lire aussi : Pourquoi chaleur et orage tendent à s’enchaîner lors des canicules

Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 13 août 2025:

— Oujda min 23 / max 38

— Bouarfa min 21 / max 39

— Al Hoceima min 20 / max 34

— Tétouan min 23 / max 30

— Sebta min 22 / max 27

— Mellilia min 23 / max 28

— Tanger min 26 / max 37

— Kénitra min 22 / max 29

— Rabat min 22 / max 29

— Casablanca min 20 / max 30

— El Jadida min 20 / max 28

— Settat min 23 / max 42

— Safi min 15 / max 32

— Khouribga min 24 / max 41

— Béni Mellal min 27 / max 41

— Marrakech min 25 / max 42

— Meknès min 27 / max 42

— Fès min 26 / max 43

— Ifrane min 21 / max 33

— Taounate min 30 / max 44

— Errachidia min 27 / max 41

— Ouarzazate min 25 / max 40

— Agadir min 19 / max 34

— Essaouira min 17 / max 25

— Laâyoune min 21 / max 37

— Es-Semara min 23 / max 46

— Dakhla min 19 / max 31

— Aousserd min 25 / max 42

— Lagouira min 21 / max 27

— Midelt min 21 / max 36