Société

Météo. Températures en baisse sur les plaines atlantiques Nord ce mercredi 13 août et en hausse ou variant peu ailleurs

La plage d'Achakar, nichée au pied du Cap Spartel, à une dizaine de kilomètres de Tanger.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 13 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/08/2025 à 05h59

- Baisse des températures sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, avec persistance du temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines la matinée et la nuit sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Brumes locales persistantes pendant le jour sur les côtes Atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 25/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en légère hausse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long des côtes atlantiques.

Lire aussi : Pourquoi chaleur et orage tendent à s’enchaîner lors des canicules

Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 13 août 2025:

Oujda min 23 / max 38

Bouarfa min 21 / max 39

Al Hoceima min 20 / max 34

Tétouan min 23 / max 30

Sebta min 22 / max 27

Mellilia min 23 / max 28

Tanger min 26 / max 37

Kénitra min 22 / max 29

Rabat min 22 / max 29

Casablanca min 20 / max 30

El Jadida min 20 / max 28

Settat min 23 / max 42

Safi min 15 / max 32

Khouribga min 24 / max 41

Béni Mellal min 27 / max 41

Marrakech min 25 / max 42

Meknès min 27 / max 42

Fès min 26 / max 43

Ifrane min 21 / max 33

Taounate min 30 / max 44

Errachidia min 27 / max 41

Ouarzazate min 25 / max 40

Agadir min 19 / max 34

Essaouira min 17 / max 25

Laâyoune min 21 / max 37

Es-Semara min 23 / max 46

Dakhla min 19 / max 31

Aousserd min 25 / max 42

Lagouira min 21 / max 27

Midelt min 21 / max 36

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/08/2025 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Un thé au Sahara: une balade dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vacances au Maroc: quand les MRE doivent faire leurs comptes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un jour, une plage. Ep13. Ras El Ma (Cap de l’Eau), joyau méconnu de l’Oriental

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Haut Atlas: la chaleur d’août stimule le tourisme de montagne à Siti Fatma

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plage de Mirleft… Destination de prédilection des familles amatrices de baignade et de calme

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Festival de Sidi Ifni: affluence record à Mirleft

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les plages de Sidi Ifni à leur tour débarrassées des constructions anarchiques

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Le Maroc et l’Afrique
3
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
4
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
5
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
6
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
7
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
8
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
Revues de presse

Voir plus