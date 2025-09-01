Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce lundi 1er septembre avec un temps chaud sur le Sud

Le lac du barrage Bin El Ouidane, dans la province d'Azilal.

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques, le Saiss et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur les versants Est du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centre, le Sud-Est et sur le Sud avec chasse-poussières.

- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur le Sud-Est, de 8/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant forte à très forte le soir entre Tafelney et Sidi Ifni et agitée ailleurs.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er septembre 2025 :

– Oujda min 19 max 33

– Bouarfa min 20 max 37

– Al Hoceima min 21 max 26

– Tétouan min 19 max 27

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 24 max 25

– Tanger min 20 max 25

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 16 max 28

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 14 max 28

– Béni Mellal min 19 max 35

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 16 max 29

– Fès min 16 max 30

– Ifrane min 12 max 25

– Taounate min 19 max 31

– Errachidia min 24 max 39

– Ouarzazate min 20 max 40

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 19 max 23

– Laâyoune min 20 max 30

– Es-Semara min 21 max 29

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 21 max 39

– Lagouira min 22 max 32

– Midelt min 18 max 33