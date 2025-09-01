Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce lundi 1er septembre avec un temps chaud sur le Sud

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques, le Saiss et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.
- Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur les versants Est du Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centre, le Sud-Est et sur le Sud avec chasse-poussières.
- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur le Sud-Est, de 8/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/21°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse.
- Mer peu agitée à agitée en méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant forte à très forte le soir entre Tafelney et Sidi Ifni et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er septembre 2025 :
– Oujda min 19 max 33
– Bouarfa min 20 max 37
– Al Hoceima min 21 max 26
– Tétouan min 19 max 27
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 24 max 25
– Tanger min 20 max 25
– Kénitra min 19 max 26
– Rabat min 19 max 25
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 20 max 25
– Settat min 16 max 28
– Safi min 19 max 28
– Khouribga min 14 max 28
– Béni Mellal min 19 max 35
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 16 max 29
– Fès min 16 max 30
– Ifrane min 12 max 25
– Taounate min 19 max 31
– Errachidia min 24 max 39
– Ouarzazate min 20 max 40
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 19 max 23
– Laâyoune min 20 max 30
– Es-Semara min 21 max 29
– Dakhla min 20 max 28
– Aousserd min 21 max 39
– Lagouira min 22 max 32
– Midelt min 18 max 33