Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce lundi 1er septembre avec un temps chaud sur le Sud

Le lac du barrage Bin El Ouidane, dans la province d'Azilal.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2025 à 06h00

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques, le Saiss et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur les versants Est du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centre, le Sud-Est et sur le Sud avec chasse-poussières.

- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur le Sud-Est, de 8/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant forte à très forte le soir entre Tafelney et Sidi Ifni et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er septembre 2025 :

Oujda min 19 max 33

Bouarfa min 20 max 37

Al Hoceima min 21 max 26

Tétouan min 19 max 27

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 24 max 25

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 20 max 25

Settat min 16 max 28

Safi min 19 max 28

Khouribga min 14 max 28

Béni Mellal min 19 max 35

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 16 max 29

Fès min 16 max 30

Ifrane min 12 max 25

Taounate min 19 max 31

Errachidia min 24 max 39

Ouarzazate min 20 max 40

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 19 max 23

Laâyoune min 20 max 30

Es-Semara min 21 max 29

Dakhla min 20 max 28

Aousserd min 21 max 39

Lagouira min 22 max 32

Midelt min 18 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2025 à 06h00
