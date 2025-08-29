Météo. Température en hausse sur le Nord-Ouest ce vendredi 29 août et temps chaud sur le Sud

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du pays avec ondées éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la méditerranée et le Nord des provinces sahariennes et de 21/27°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur le Nord-Ouest du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 août 2025:

– Oujda min 19 max 31

– Bouarfa min 16 max 33

– Al Hoceima min 22 max 30

– Tetouan min 21 max 30

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 19 max 26

– Kénitra min 16 max 28

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 18 max 27

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 15 max 31

– Safi min 16 max 29

– Khouribga min 13 max 31

– Béni Mellal min 18 max 34

– Marrakech min 17 max 36

– Meknès min 17 max 29

– Fès min 16 max 30

– Ifrane min 10 max 26

– Taounate min 17 max 31

– Errachidia min 24 max 37

– Ouarzazate min 19 max 37

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 18 max 21

– Laâyoune min 21 max 30

– Es-Semara min 20 max 35

– Dakhla min 21 max 27

– Aousserd min 29 max 42

– Lagouira min 22 max 30

– Midelt min 16 max 31