Météo. Température en hausse sur le Nord-Ouest ce vendredi 29 août et temps chaud sur le Sud

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud la matinée et la nuit.
- Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du pays avec ondées éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.
- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la méditerranée et le Nord des provinces sahariennes et de 21/27°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur le Nord-Ouest du pays.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 août 2025:
– Oujda min 19 max 31
– Bouarfa min 16 max 33
– Al Hoceima min 22 max 30
– Tetouan min 21 max 30
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 19 max 26
– Kénitra min 16 max 28
– Rabat min 18 max 26
– Casablanca min 18 max 27
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 15 max 31
– Safi min 16 max 29
– Khouribga min 13 max 31
– Béni Mellal min 18 max 34
– Marrakech min 17 max 36
– Meknès min 17 max 29
– Fès min 16 max 30
– Ifrane min 10 max 26
– Taounate min 17 max 31
– Errachidia min 24 max 37
– Ouarzazate min 19 max 37
– Agadir min 18 max 27
– Essaouira min 18 max 21
– Laâyoune min 21 max 30
– Es-Semara min 20 max 35
– Dakhla min 21 max 27
– Aousserd min 29 max 42
– Lagouira min 22 max 30
– Midelt min 16 max 31