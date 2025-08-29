Société

Météo. Température en hausse sur le Nord-Ouest ce vendredi 29 août et temps chaud sur le Sud

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 août 2025:

Le 29/08/2025 à 05h54

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du pays avec ondées éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la méditerranée et le Nord des provinces sahariennes et de 21/27°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur le Nord-Ouest du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 août 2025:

Oujda min 19 max 31

Bouarfa min 16 max 33

Al Hoceima min 22 max 30

Tetouan min 21 max 30

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 19 max 26

Kénitra min 16 max 28

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 18 max 27

El Jadida min 20 max 26

Settat min 15 max 31

Safi min 16 max 29

Khouribga min 13 max 31

Béni Mellal min 18 max 34

Marrakech min 17 max 36

Meknès min 17 max 29

Fès min 16 max 30

Ifrane min 10 max 26

Taounate min 17 max 31

Errachidia min 24 max 37

Ouarzazate min 19 max 37

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 18 max 21

Laâyoune min 21 max 30

Es-Semara min 20 max 35

Dakhla min 21 max 27

Aousserd min 29 max 42

Lagouira min 22 max 30

Midelt min 16 max 31

