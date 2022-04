Baie d'Agadir. Au XVIIe siècle, Agadir est une rade commerçante avec l'Europe (sucre, cire, cuivre, cuir, peaux). Les Européens y amènent armes et tissus. Sous Moulay Ismaïl (1645-1727), les échanges avec des Français baissent, Anglais et Hollandais prennent le relais.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 15 avril 2022, établies par la Direction Générale de la météorologie.

- Quelques gouttes de pluie résiduelles subsisteront dans l'Oriental.

- Brume ou brouillard par endroits à l’ouest de la rive méditerranéenne, dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, les côtes atlantiques proches de la plaine du Souss ainsi que par endroits au nord du Sahara.

- Il fera généralement beau temps dans le reste du Royaume.

- Chasse-sable par endroits dans l’Oriental, le Tafilalet et le nord du Sahara.

- Rafales de vent parfois relativement fortes dans le sud de l’Oriental, les côtes atlantiques proches du Souss et celles au sud du Royaume.

- Les maximales seront en hausse dans la majeure partie du pays par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée au nord de Safi, agitée à forte entre Safi et Dakhla et agitée ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 15 avril 2022.



Oujda : min (+8°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+23°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+28°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+25°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+27°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+28°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+26°C).